Корпоративный сайтдля Броварского завода пластмасс
Добавлена65 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание лаконичного корпоративного сайта с элементами интернет-магазина для ОАО «Броварський завод пластмас».
Цели и задачи
Разработка корпоративного сайта с индивидуальным дизайном. Использование корпоративных цветов и создание удобной навигации, панели администрирования – одни из основных требований заказчика.
Этапы выполнения проекта:
- Разработка прототипа, проработка навигации между страницами.
- Создание индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
- Адаптивная верстка сайта.
- Наполнение сайта контентом, проверка работоспособности всех элементов и навигации.