Корпоративный сайтдля Броварского завода пластмасс

Добавлена
4 года назад
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Создание лаконичного корпоративного сайта с элементами интернет-магазина для ОАО «Броварський завод пластмас».

Цели и задачи

Разработка корпоративного сайта с индивидуальным дизайном. Использование корпоративных цветов и создание удобной навигации, панели администрирования – одни из основных требований заказчика.

Этапы выполнения проекта:

  • Разработка прототипа, проработка навигации между страницами.
  • Создание индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
  • Адаптивная верстка сайта.
  • Наполнение сайта контентом, проверка работоспособности всех элементов и навигации.