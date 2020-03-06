Корпоративный сайтдля Броварского завода пластмасс

Создание лаконичного корпоративного сайта с элементами интернет-магазина для ОАО «Броварський завод пластмас».

Цели и задачи

Разработка корпоративного сайта с индивидуальным дизайном. Использование корпоративных цветов и создание удобной навигации, панели администрирования – одни из основных требований заказчика.

Этапы выполнения проекта: