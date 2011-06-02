Краснодар 360

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Виртуальные туры и сферические панорамы – широко развитая интернет-технология, открывающая новые эффективные способы продвижения вашего товара или услуги.

Проект krasnodar360 – проект компании «Департамент Дизайна», направленный на информирование о преимуществах виртуальных туров и сферических панорам и продвижение услуг в области разработки и создания новых интернет-технологий.

Виртуальные туры и сферические панорамы – широко развитая интернет-технология, открывающая эффективные способы продвижения вашего товара или услуги. Эта технология успешно применяется в рекламной и бизнес-сферах: презентации объектов недвижимости, ресторанного и гостиничного бизнеса, дизайна интерьера, индустрии развлечений и т.д.

Виртуальный тур – связанные между собой панорамы, позволяющие отправиться вам в настоящее путешествие, дающие широкий и детальный обзор изображения.