Кухня здоровья - кухняздоровья.рф

«Кухня здоровья» хотела реализовать сервис доставки дневных пакетов здоровой еды. У заказчика была идея. Он хотел, чтобы через сайт люди заказывали дневные пакеты здоровой еды и забирали в холодильниках по звонку.

У заказчика была концепция, но как это должно работать с точки зрения логики и алгоритмов у него не было понимания.

Наша заслуга в систематизации процессов и построение алгоритмов. Наша команда придумала, как будут выстроены все процессы, и реализовала их.

Необходимо было создать сайт, который будет площадкой представляющей проект, на которой будет происходить процесс взаимодействия клиента и заказчика. Сайт был использован для интеграции с смс сервисом, виртуальной АТС, с системами интернет-эквайринга для онлайн оплаты заказов и других полезных алгоритмов.

В итоге мы получили автоматизированную систему, в которой клиент сервиса может самостоятельно выбрать нужный пакет с помощью калькулятора питания, оформить подписку на пакет здоровой еды, зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, оплатить заказ, поменять дату и место выдачи товара, если поменялись какие-то обстоятельства. На сайте создана CRM система для сбора заказов. Все заказы автоматически с сайта отправляются на email ресторана. Ресторан готовит еду, после этого курьерская служба отвозит пакеты со здоровой едой до терминалов холодильников, которые располагаются в 4 фитнес-центрах. Клиент получает смс уведомление и может забрать еду. Позвонив на номер 8800, откроется холодильник.