Квартиры посуточно

http://kv-posutochno.ru/

Каталог квартир посуточно в Магнитогорске, Ново-Абзаково, на оз. Банном, с возможностью расширения на другие населённые пункты.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.

5. Вёрстка дизайна.

6. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

7. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Реализация механизма детального описания квартиры, включая фотографии.

2. Возможности короткого и полного описаний квартиры (для платного и бесплатного размещения).

3. Реализовано несколько вкусностей для квартир с платным размещением, чтобы выделять их на фоне бесплатных.

4. Возможность быстрого поиска квартиры по одному из параметров.

5. Подбор квартиры по классу и стоимости, плюс расширенный поиск.

6. Сделан на cms Drupal.