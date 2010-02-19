Квартиры посуточно
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Каталог квартир посуточно в Магнитогорске, Ново-Абзаково, на оз. Банном, с возможностью расширения на другие населённые пункты.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.
5. Вёрстка дизайна.
6. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
7. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Реализация механизма детального описания квартиры, включая фотографии.
2. Возможности короткого и полного описаний квартиры (для платного и бесплатного размещения).
3. Реализовано несколько вкусностей для квартир с платным размещением, чтобы выделять их на фоне бесплатных.
4. Возможность быстрого поиска квартиры по одному из параметров.
5. Подбор квартиры по классу и стоимости, плюс расширенный поиск.
6. Сделан на cms Drupal.