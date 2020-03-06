Landing Page для 99 FRANKOV ADVERTISING

Добавлена
4 года назад
72 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка посадочной страницы с высокой конверсией для производителя наружной рекламы «99 франков». Привлечение клиентов на лендинг, ведение социальных сетей и дальнейшее продвижение сайта.

Цель

Показать преимущества компании, готовую продукцию и выгоды для клиента. Увеличение трафика и количества продаж через лендинг.

Этапы разработки проекта:

  • Разработка прототипа посадочноkyhй страницы: адаптивная верстка лендинга, яркий дизайн.
  • Адаптивная верстка лендинга с использованием технологий CSS 3, Javascript, HTML 5, PHP.
  • Наполнение лендинга контентом, добавление видеоролика с производством на фон страницы.
  • Рекламная кампания в Google AdWords. Создание таргетированых объявлений по ключевым запросам с целью привлечения на посадочную страницу целевой аудитории и увеличения продаж.
  • Ведение групп в социальных сетях. Неформальное общение с целевой аудиторией через социальные сети позволяет настроить обратную связь и взаимодействие с Клиентом.