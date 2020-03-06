Landing Page для 99 FRANKOV ADVERTISING

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Разработка посадочной страницы с высокой конверсией для производителя наружной рекламы «99 франков». Привлечение клиентов на лендинг, ведение социальных сетей и дальнейшее продвижение сайта.
Цель
Показать преимущества компании, готовую продукцию и выгоды для клиента. Увеличение трафика и количества продаж через лендинг.
Этапы разработки проекта:
- Разработка прототипа посадочноkyhй страницы: адаптивная верстка лендинга, яркий дизайн.
- Адаптивная верстка лендинга с использованием технологий CSS 3, Javascript, HTML 5, PHP.
- Наполнение лендинга контентом, добавление видеоролика с производством на фон страницы.
- Рекламная кампания в Google AdWords. Создание таргетированых объявлений по ключевым запросам с целью привлечения на посадочную страницу целевой аудитории и увеличения продаж.
- Ведение групп в социальных сетях. Неформальное общение с целевой аудиторией через социальные сети позволяет настроить обратную связь и взаимодействие с Клиентом.