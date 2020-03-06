Landing Page для 99 FRANKOV ADVERTISING

Разработка посадочной страницы с высокой конверсией для производителя наружной рекламы «99 франков». Привлечение клиентов на лендинг, ведение социальных сетей и дальнейшее продвижение сайта.

Цель

Показать преимущества компании, готовую продукцию и выгоды для клиента. Увеличение трафика и количества продаж через лендинг.

Этапы разработки проекта: