Landing Page для Lightbox.kiev.ua

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка лендинга с интересным, ярким дизайном и анимацией. Разработка посадочной страницы с простой и понятной формой заказа, анимированными эффектами и легким восприятием контента.
Этапы разработки проекта:
- Разработка макета лендинга. На этом этапе дизайнер отрисовывает макет будущей посадочной страницы.
- Верстка. Адаптивная верстка с использованием анимации, интерактивного счетчика сроков выполнения работ позволила создать интересную и динамичную посадочную страницу.
- Наполнение посадочной страницы графическими и текстовыми элементами.
- Проверка работоспособности и запуск лендинга.