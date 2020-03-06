Landing Page для Lightbox.kiev.ua

Добавлена
4 года назад
62 просмотра
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Разработка лендинга с интересным, ярким дизайном и анимацией. Разработка посадочной страницы с простой и понятной формой заказа, анимированными эффектами и легким восприятием контента.

Этапы разработки проекта:

  • Разработка макета лендинга. На этом этапе дизайнер отрисовывает макет будущей посадочной страницы.
  • Верстка. Адаптивная верстка с использованием анимации, интерактивного счетчика сроков выполнения работ позволила создать интересную и динамичную посадочную страницу.
  • Наполнение посадочной страницы графическими и текстовыми элементами.
  • Проверка работоспособности и запуск лендинга.