Landing page for Sneaker Shop

⚡ Разработка Landing Page для интернет магазина кроссовок

Задача: Разработать сайт за 15 дней

Через знакомого ко мне обратилась компания продающая кроссовки в instagram. Они очень хотели себе сайт для продажи, но не могли найти подходящего разработчика себе. Мы созвонились, разобрали все моменты, хотелки и я приступил к работе.

Мне сказали создавать по-большей части как я это вижу, я начал делать и ничего не скидывал им. Как доделал все блоки, внутренние страницы, только после этого я скинул макеты на одобрения, к счастью ничего менять не пришлось, им очень понравилась концепция.

После, я начал верстать, сделал всю посадку, подключил систему оплаты, обратную связь, все контакты и сдал работу. И сейчас я для них создаю ещё один сайт в другом направлении :)

Работа выполнена:

Figma