Landing Page – Комплексная огнезащита

Дизайн: Уникальный
Движок: DataLife Engine
Заказчик: zsp116
Разработанная информация
- Полная разработка проекта в соответствии с изложенными требованиями заказчика
- Создание индивидуального, тематического дизайна исходя из специфики компании
- Адаптивная верстка и интеграция форм оформления онлайн заявки на консультацию, с возможностью получения уведомлений на E-Mail
- Интеграция готовой верстки в систему управления сайтом CMS DataLife Engine, ее настройка и начальная оптимизация для дальнейшего SEO продвижения