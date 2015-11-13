Landing Page – Комплексная огнезащита

Добавлена
9 лет назад
477 просмотров
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Дизайн: Уникальный

Движок: DataLife Engine

Заказчикzsp116

Разработанная информация

  • Полная разработка проекта в соответствии с изложенными требованиями заказчика
  • Создание индивидуального, тематического дизайна исходя из специфики компании
  • Адаптивная верстка и интеграция форм оформления онлайн заявки на консультацию, с возможностью получения уведомлений на E-Mail
  • Интеграция готовой верстки в систему управления сайтом CMS DataLife Engine, ее настройка и начальная оптимизация для дальнейшего SEO продвижения