Landing Page – Пассажирские перевозки

Добавлена
8 лет назад
1862 просмотра
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Дизайн: Уникальный

Движок: DataLife Engine

Заказчик: Собственный проект

Разработанная информация

  • Полная разработка проекта в соответствии с изложенными требованиями заказчика
  • Создание индивидуального, тематического дизайна исходя из специфики компании
  • Верстка и интеграция форм оформления онлайн заявки на консультацию, с возможностью получения уведомлений на E-Mail
  • Интеграция готовой верстки в систему управления сайтом CMS DataLife Engine, ее настройка и начальная оптимизация для дальнейшего SEO продвижения