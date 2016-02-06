Landing Page – Пассажирские перевозки

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн: Уникальный
Движок: DataLife Engine
Заказчик: Собственный проект
Разработанная информация
- Полная разработка проекта в соответствии с изложенными требованиями заказчика
- Создание индивидуального, тематического дизайна исходя из специфики компании
- Верстка и интеграция форм оформления онлайн заявки на консультацию, с возможностью получения уведомлений на E-Mail
- Интеграция готовой верстки в систему управления сайтом CMS DataLife Engine, ее настройка и начальная оптимизация для дальнейшего SEO продвижения