Landing Page по продаже краскопульта

Добавлена
5 лет назад
80 просмотров
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Kraskopult-R3100-tablet.png
Kraskopult-R3100-mobile.png

Данный одностраничный сайт стал первым полностью рабочим проектом.

Создан по разработанному мною же макету.

Форма отправки заявки работает исправно и присылает введённые данные в виде таблицы прямо вам на почту.

Сайт является адаптивным. На телефоне, ноутбуке и компьютере сайт полностью функционирует.

Из интерактивных элементов есть:

  • Меню-бургер с выпадающим списком разделов страницы + плавная прокрутка к каждому из них
  • Слайдер-карусель с фотографиями товара
  • Увеличение фотографии при нажатии на фото из слайдера (лайтбокс)
  • Модальное окно, всплывающее после отправки контактных данных из формы
  • Видео с YouTube
Перейдите по ссылке, чтобы протестировать сайт прямо у вас на компьютере:

https://scull56.github.io/Kraskopult-R3100/