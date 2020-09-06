Landing Page по продаже краскопульта

Данный одностраничный сайт стал первым полностью рабочим проектом.
Создан по разработанному мною же макету.
Форма отправки заявки работает исправно и присылает введённые данные в виде таблицы прямо вам на почту.
Сайт является адаптивным. На телефоне, ноутбуке и компьютере сайт полностью функционирует.
Из интерактивных элементов есть:
- Меню-бургер с выпадающим списком разделов страницы + плавная прокрутка к каждому из них
- Слайдер-карусель с фотографиями товара
- Увеличение фотографии при нажатии на фото из слайдера (лайтбокс)
- Модальное окно, всплывающее после отправки контактных данных из формы
- Видео с YouTube