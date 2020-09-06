Landing Page по продаже краскопульта

Данный одностраничный сайт стал первым полностью рабочим проектом.

Создан по разработанному мною же макету.

Форма отправки заявки работает исправно и присылает введённые данные в виде таблицы прямо вам на почту.

Сайт является адаптивным. На телефоне, ноутбуке и компьютере сайт полностью функционирует.

Из интерактивных элементов есть:

Меню-бургер с выпадающим списком разделов страницы + плавная прокрутка к каждому из них

Слайдер-карусель с фотографиями товара

Увеличение фотографии при нажатии на фото из слайдера (лайтбокс)

Модальное окно, всплывающее после отправки контактных данных из формы

Видео с YouTube

Перейдите по ссылке, чтобы протестировать сайт прямо у вас на компьютере:

https://scull56.github.io/Kraskopult-R3100/