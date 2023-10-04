Landing / Product case / CJM / Constructor

В рамках этого проекта я погрузился в разработку продукта. Моя работа включала в себя создание дизайн-концепций, анализ потребностей пользователей, проектирование прототипов, верстку и тестирование дизайн-решений.

Моя главная цель заключалась в улучшении и упрощении процесса использования системы «Карта пути клиента» для всех специалистов, занимающихся исследованием поведения клиентов в любом продукте. Я стремился сделать этот инструмент более удобным и эффективным, чтобы облегчить работу коллег и повысить качество анализа данных о клиентах.

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