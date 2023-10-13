Landing / Tattoo salon
Сайты «под ключ»
Добавлена5 просмотров
2 месяца назад
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Я разработал дизайн одностраничного сайта для тату-салона. Сайт привлекает внимание красочными и стильными изображениями татуировок. Вся необходимая информация о салоне и их работах представлена на одной странице для удобства посетителей. Также есть контакты и форма обратной связи для связи с салоном. Этот дизайн поможет салону привлечь новых клиентов и представить свою уникальность.
Прототип можно посмотреть тут