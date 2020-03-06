Langing Page для сети фитнес-клубов «Малибу»

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Создание посадочной страницы с высокой конверсией для франшизы сети Фитнес-клубов «Малибу»
Этапы реализации проекта:
- Разработка прототипа посадочной страницы.
- Создание индивидуального дизайна Landing Page.
- Проработка конверсионных элементов и точек захвата клиентов.
- Верстка сайта. Адаптивная верстка с анимированными счетчиками и Parallax-эффектом на слайдерах.
- Проверка работоспособности ресурса и сдача проекта.