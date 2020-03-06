Langing Page для сети фитнес-клубов «Малибу»

Добавлена
4 года назад
63 просмотра
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Создание посадочной страницы с высокой конверсией для франшизы сети Фитнес-клубов «Малибу»

Этапы реализации проекта:

  • Разработка прототипа посадочной страницы.
  • Создание индивидуального дизайна Landing Page.
  • Проработка конверсионных элементов и точек захвата клиентов.
  • Верстка сайта. Адаптивная верстка с анимированными счетчиками и Parallax-эффектом на слайдерах.
  • Проверка работоспособности ресурса и сдача проекта.