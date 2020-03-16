Laravel Конструктор тестов для рабочих

Добавлена
4 года назад
76 просмотров
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Сайт разработан на системе Laravel.

Возможности: создание вопросов, тестов, уроков, курсов, пользователей и просмотр двух видов статистики.

Имеет 3 вида доступов:

- администратор (создает пользователей, вопросы, тесты, уроки, курсы, )

- админ курса (ему открыты только определенные пользователи)

- пользователь (может проходит тесты, курсы, уроки)

sintek.site