Laravel Конструктор тестов для рабочих

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Сайт разработан на системе Laravel.
Возможности: создание вопросов, тестов, уроков, курсов, пользователей и просмотр двух видов статистики.
Имеет 3 вида доступов:
- администратор (создает пользователей, вопросы, тесты, уроки, курсы, )
- админ курса (ему открыты только определенные пользователи)
- пользователь (может проходит тесты, курсы, уроки)