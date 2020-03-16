Laravel VueJS Конструктор косметики demo

Сайт, главным функционалом которого, является два конструктора для создания косметики (для начинающего и профи).

После создания косметики ее можно положить в корзину и заказать.

Также есть каталог готовых рецептов.

У каждого пользователя личный кабинет.

В основу легла сложная логика компоновки разных элементов, которые могут состоять в том или ином виде в определенном проценте и с определенным набором компонентов.

constructor-cosmobase-html.rocketcompany.website