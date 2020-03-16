Laravel VueJS Конструктор косметики demo

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Сайт, главным функционалом которого, является два конструктора для создания косметики (для начинающего и профи).
После создания косметики ее можно положить в корзину и заказать.
Также есть каталог готовых рецептов.
У каждого пользователя личный кабинет.
В основу легла сложная логика компоновки разных элементов, которые могут состоять в том или ином виде в определенном проценте и с определенным набором компонентов.