Learning center

Полная автоматизация процессов управления учебным центром
Все ключевые процессы, от регистрации студентов до учета расходов и отчетности, были автоматизированы, что позволяет значительно снизить время на ручную работу и повысить эффективность работы сотрудников.
Разработка функционала для управления курсами и студентами
Я создал удобную систему для администраторов, где можно легко добавлять, редактировать и удалять курсы и студентов. Студенты могут быть одновременно записаны на несколько курсов, а вся информация об оплатах и договорах хранится централизованно.
Инновационная генерация договоров
Одним из самых значимых достижений стало создание механизма автоматической генерации договоров. Это решение позволяет сэкономить время на подготовку документов, а также гарантирует точность и легкость в обработке данных. Все что нужно — это подготовить шаблон договора с метками, и система автоматически генерирует PDF с актуальными данными студента.
Разработка системы реального времени для заявок
С помощью Socket.IO я внедрил систему обработки заявок в реальном времени. Теперь администраторам не нужно вручную обновлять страницу, чтобы увидеть новые заявки — все обновляется автоматически, что улучшает скорость реакции и обслуживания клиентов.
Полная учетная система для сотрудников и расходов
Система позволяет учитывать не только студентов и курсы, но и сотрудников, фиксируя данные о зарплатах, а также обеспечивает точный учет всех расходов, что критически важно для финансового контроля и отчетности.
Гибкая и точная налоговая и финансовая отчетность
Я разработал систему, которая позволяет автоматически учитывать налоги, рассчитывать прибыль и расходы по заданным периодам. Это позволяет образовательному центру легко отслеживать финансовые результаты и планировать дальнейшее развитие.
Продвинутая система управления ролями и доступом
В приложении внедрена система ролей (ADMIN, SUPERADMIN), которая дает возможность разграничивать доступ к разным функциям и данным, обеспечивая таким образом безопасность и удобство для администраторов.
Модульная и масштабируемая архитектура
Все решения в проекте спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко масштабировать и адаптировать под различные требования и объемы данных, что открывает возможности для дальнейшего расширения функционала и использования системы в других образовательных учреждениях.
Технологическая база для будущего роста
Приложение разработано с использованием самых современных технологий: React.js, NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, что обеспечивает стабильность, высокую производительность и масштабируемость системы.
Обзор 👇
https://vimeo.com/1079714651/6fe3934ae5?share=copy