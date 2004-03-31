Learning center

Полная автоматизация процессов управления учебным центром

Все ключевые процессы, от регистрации студентов до учета расходов и отчетности, были автоматизированы, что позволяет значительно снизить время на ручную работу и повысить эффективность работы сотрудников.

Разработка функционала для управления курсами и студентами

Я создал удобную систему для администраторов, где можно легко добавлять, редактировать и удалять курсы и студентов. Студенты могут быть одновременно записаны на несколько курсов, а вся информация об оплатах и договорах хранится централизованно.

Инновационная генерация договоров

Одним из самых значимых достижений стало создание механизма автоматической генерации договоров. Это решение позволяет сэкономить время на подготовку документов, а также гарантирует точность и легкость в обработке данных. Все что нужно — это подготовить шаблон договора с метками, и система автоматически генерирует PDF с актуальными данными студента.

Разработка системы реального времени для заявок

С помощью Socket.IO я внедрил систему обработки заявок в реальном времени. Теперь администраторам не нужно вручную обновлять страницу, чтобы увидеть новые заявки — все обновляется автоматически, что улучшает скорость реакции и обслуживания клиентов.

Полная учетная система для сотрудников и расходов

Система позволяет учитывать не только студентов и курсы, но и сотрудников, фиксируя данные о зарплатах, а также обеспечивает точный учет всех расходов, что критически важно для финансового контроля и отчетности.

Гибкая и точная налоговая и финансовая отчетность

Я разработал систему, которая позволяет автоматически учитывать налоги, рассчитывать прибыль и расходы по заданным периодам. Это позволяет образовательному центру легко отслеживать финансовые результаты и планировать дальнейшее развитие.

Продвинутая система управления ролями и доступом

В приложении внедрена система ролей (ADMIN, SUPERADMIN), которая дает возможность разграничивать доступ к разным функциям и данным, обеспечивая таким образом безопасность и удобство для администраторов.

Модульная и масштабируемая архитектура

Все решения в проекте спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко масштабировать и адаптировать под различные требования и объемы данных, что открывает возможности для дальнейшего расширения функционала и использования системы в других образовательных учреждениях.