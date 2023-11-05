Лендінг для адвоката

Було завдання створити статусний, стильний, приваблюючий і зручний #LendingPage для послуг адвоката. Для максимальної інформативності на сайті були реалізовані такі блоки: 1) Перший екран 2) Напрямки 3) Переваги 5)Ціни 6)Контакти, а також додаткова секція з закликом до дії(зателефонувати, залишити контакти) . З функціоналу було впроваджено контактну форму,якірне меню та адаптивний дизайн. https://tinyurl.com/yl5o4uqj