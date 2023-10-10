Лендінг для дизайн студії інтер'єру
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Задача замовника :
1.Розробити сайт для студії дизайну інтер'єру , використовуючи корпоративні кольори.
2. Обовязково має бути форма для зворотнього звязку , запису на консультацію, можливість одразу подзвонити по контактному телефону студії.
4.Адаптувати форму сайту під різні пристрої (планшет, телефон ,ПК)
5.В кінці обов'язково карта місцезнаходження ,адреса.
6. Зареєструвати домен і хостинг .
Що було реалізовано:
Працювала з конструктором Елементор.
Найперше що зробила,це придбали разом з клієнтом хостинг та домен,зареєструвала та встановила на сайт.
Сайт складається з 8 блоків .
В розробці сайту використовувала гамму кольорів ,які надав клієнт .
На першій сторінці розмістила УТП клієнта , це дасть змогу одразу привернути увагу клієнта до сайту.
Далі коротко прописала чим виділяється студія .
Вказали основні напрями студії , тобто з якими примиіщеннями працює.
Далі прописали етапи роботи в проекті .
Обовязково додали портфоліо.
Також вставили дуже важливий блок заклику до дії.
В кінці додали блок з перевагами студії , та контакти з картою ,щоб відвідувачі сайту змогли орієнтуватися в місцезнаходженні студії.
В шапці сайту розмістили ще раз номер телефону , при натисканні якого можна здійснити дзвінок в студію.