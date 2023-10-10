Лендінг для дизайн студії інтер'єру

Задача замовника :

1.Розробити сайт для студії дизайну інтер'єру , використовуючи корпоративні кольори.

2. Обовязково має бути форма для зворотнього звязку , запису на консультацію, можливість одразу подзвонити по контактному телефону студії.

4.Адаптувати форму сайту під різні пристрої (планшет, телефон ,ПК)

5.В кінці обов'язково карта місцезнаходження ,адреса.

6. Зареєструвати домен і хостинг .

Що було реалізовано:

Працювала з конструктором Елементор.

Найперше що зробила,це придбали разом з клієнтом хостинг та домен,зареєструвала та встановила на сайт.

Сайт складається з 8 блоків .

В розробці сайту використовувала гамму кольорів ,які надав клієнт .

На першій сторінці розмістила УТП клієнта , це дасть змогу одразу привернути увагу клієнта до сайту.

Далі коротко прописала чим виділяється студія .

Вказали основні напрями студії , тобто з якими примиіщеннями працює.

Далі прописали етапи роботи в проекті .

Обовязково додали портфоліо.

Також вставили дуже важливий блок заклику до дії.

В кінці додали блок з перевагами студії , та контакти з картою ,щоб відвідувачі сайту змогли орієнтуватися в місцезнаходженні студії.

В шапці сайту розмістили ще раз номер телефону , при натисканні якого можна здійснити дзвінок в студію.