Лендінг для Танцювальної студії

Задача замовника :

1.Розробити сайт для танцювальної студії , використовуючи корпоративні кольори.

2.Щоб клієнти, зайшовши на сайт ,змогли отримати повну інформацію про студію.

3.Також ,щоб була можливість зворотнього зв'язку , та запису на перше безкоштовне заняття, можливість одразу подзвонити по контактному телефону студії.

4.Адаптувати форму сайту під різні пристрої (планшет, телефон ,ПК)

5.В кінці обов'язково карта місцезнаходження ,адреса.

Що було реалізовано:

Працювала з конструктором Елементор.

Найперше що зробила,це придбали разом з клієнтом хостинг та домен,зареєструвала та встановила на сайт.

Сайт складається з 10 блоків .

В розробці сайту використовувала гамму кольорів ,які надав клієнт .

На першій сторінці розмістили УТП клієнта , це дасть змогу одразу зацікавити відвідувачів ,звернути увагу на акційні пропозиції .

Далі ,коротко,з фото,описали стилі,які є в студії.

На сайті декілька раз створені форми заклику до дії , для того щоб побудити потенційних клієнтів діяти .

Дуже важлива галерея .Додали фото ,які надав клієнт .

Обов'язково знайомство з тренерами (фото тренерів , та стилі які викладають )

В кінці додали блок з перевагами студії , найчастіші запитання , та контакти з картою ,щоб відвідувачі сайту змогли орієнтуватися в місцезнаходженні студії.

В шапці сайту розмістили ще раз адресу і номер телефону , при натисканні якого можна здійснити дзвінок в студію.