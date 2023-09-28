Лендінг для Танцювальної студії
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача замовника :
1.Розробити сайт для танцювальної студії , використовуючи корпоративні кольори.
2.Щоб клієнти, зайшовши на сайт ,змогли отримати повну інформацію про студію.
3.Також ,щоб була можливість зворотнього зв'язку , та запису на перше безкоштовне заняття, можливість одразу подзвонити по контактному телефону студії.
4.Адаптувати форму сайту під різні пристрої (планшет, телефон ,ПК)
5.В кінці обов'язково карта місцезнаходження ,адреса.
Що було реалізовано:
Працювала з конструктором Елементор.
Найперше що зробила,це придбали разом з клієнтом хостинг та домен,зареєструвала та встановила на сайт.
Сайт складається з 10 блоків .
В розробці сайту використовувала гамму кольорів ,які надав клієнт .
На першій сторінці розмістили УТП клієнта , це дасть змогу одразу зацікавити відвідувачів ,звернути увагу на акційні пропозиції .
Далі ,коротко,з фото,описали стилі,які є в студії.
На сайті декілька раз створені форми заклику до дії , для того щоб побудити потенційних клієнтів діяти .
Дуже важлива галерея .Додали фото ,які надав клієнт .
Обов'язково знайомство з тренерами (фото тренерів , та стилі які викладають )
В кінці додали блок з перевагами студії , найчастіші запитання , та контакти з картою ,щоб відвідувачі сайту змогли орієнтуватися в місцезнаходженні студії.
В шапці сайту розмістили ще раз адресу і номер телефону , при натисканні якого можна здійснити дзвінок в студію.