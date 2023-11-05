Лендінг магазин квітів

Клієнт поставив завдання створити лаконічний, стильний, приваблюючий і зручний #LendingPage для квіткового магазину. Для максимальної інформативності на сайті були реалізовані такі блоки: 1) Перший екран з УТП 2) Переваги 3) Послуги 5)галерея 6)Наша команда 7)Запитання-відповіді 8)Контакти, а також додаткові секції з закликом до дії(зателефонувати, залишити контакти) . З функціоналу було впроваджено контактну форму,якірне меню, адаптивна карта та дзвінок з мобільного. https://tinyurl.com/yqpkylv5