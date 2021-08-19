Лендинг для Акселератора Коммуникаций

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт можно посмотреть по ссылке - https://prstartups.ru
Какая стояла задача?
Разработать дизайн сайта косвенно перекликающийся с дизайном основного сайта компании. Сверстать его в Тильде и подключить все необходимые технические настройки.
Что было сделано?
- Разработано две дизайн-концепции на выбор заказчика
- Разработан дизайн-макета сайта в Figma
- Верстка сайта на Тильде + адаптивная верстка
- Подключение домена и ssl сертификата
- Небольшая работа с html- кодом. Сделали с его помощью на сайте таймер обратного отсчета до окончания регистрации и добавили яндекс карты без стандартного подключения через кабинет яндекс разработчика
- Записана видео-инструкция по пользованию сайтом