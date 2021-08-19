Лендинг для Акселератора Коммуникаций

Сайт можно посмотреть по ссылке - https://prstartups.ru

Какая стояла задача?

Разработать дизайн сайта косвенно перекликающийся с дизайном основного сайта компании. Сверстать его в Тильде и подключить все необходимые технические настройки.

Что было сделано?

- Разработано две дизайн-концепции на выбор заказчика

- Разработан дизайн-макета сайта в Figma

- Верстка сайта на Тильде + адаптивная верстка

- Подключение домена и ssl сертификата

- Небольшая работа с html- кодом. Сделали с его помощью на сайте таймер обратного отсчета до окончания регистрации и добавили яндекс карты без стандартного подключения через кабинет яндекс разработчика

- Записана видео-инструкция по пользованию сайтом