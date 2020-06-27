Лендинг для фитнес курса Shape&BODY

Цель заказчика при создании сайта:

Презентация компании, привлечение клиентов.

Грамотно и эстетично донести до людей, чем занимается компания и какие имеет преимущества на рынке. Дизайн сделать ярким и интересным в тёмных цветах, но при этом делать акцент на информации, которую хотят донести до потенциальных клиентов. А в конечном счёте - продать.

Как проходила работа:

Процесс создания сайта разбили на 4 этапа: анализ бизнеса заказчика и сайтов конкурентов, создание прототипа + написание текстов к всему сайту, создание макета в Photoshop, конечный этап - вёрстка на платформе.

Некоторые элементы, которые есть в прототипе сайта были удалены или изменены в ходе работы.

Предпочтения заказчика были отданы фиолетовому цвету и шрифту Gilroy.

Так же в дизайне сайта можно заметить необычную форму кнопок и плавную анимацию света, такое решение было принято для того, чтобы потенциальные покупатели обратили внимание на кнопку, а анимация не мешала просмотру основной информации на сайте.

До этого у компании не было сайта. Продвижение своих услуг осуществлялось через соц. сети