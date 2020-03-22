Лендинг для магазина чемоданов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта для продажи чемоданов. Что сделано:
- Дизайн
- Подобраны картинки, написан текст
- Заполнен полностью каталог товаров (описание, параметры)
- Настройка корзины
- Примем оплаты через сайт
- Уведомление о новых заказах в телеграм
- Настройка всех форм приема данных
- Подключены системы аналитики
- Подключение виджета с мессенджерами