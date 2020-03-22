Лендинг для магазина чемоданов

Добавлена
4 года назад
65 просмотров
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Разработка сайта для продажи чемоданов. Что сделано:

  • Дизайн
  • Подобраны картинки, написан текст
  • Заполнен полностью каталог товаров (описание, параметры)
  • Настройка корзины
  • Примем оплаты через сайт
  • Уведомление о новых заказах в телеграм
  • Настройка всех форм приема данных
  • Подключены системы аналитики
  • Подключение виджета с  мессенджерами