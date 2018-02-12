Лендинг для направления " Системы автополива"

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Проект заточен под контекстную рекламу в области Систем автоматического полива: Сайт
В лендинге реализовано:
- Несколько форм в виде калькулятора, данные, которого поступают на e-mail инженера проектировщика
- Связаны заявки с CRM
- Акционное предложение "Бесплатный подарок"
- Описание основных узлов автополива.
- Настроены метрики для аналитики
- Настроены рекламные кампании в Яндекс, Google, Вконтакте и кое-что еще
- Одностраничная посадочная страница адаптивна к мобильным версиям.
Проект делался в рамка программы "Лидогенерация - привлечение клинта под ключ"
Проект