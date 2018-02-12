Лендинг для направления " Системы автополива"

Проект заточен под контекстную рекламу в области Систем автоматического полива: Сайт

В лендинге реализовано:

- Несколько форм в виде калькулятора, данные, которого поступают на e-mail инженера проектировщика

- Связаны заявки с CRM

- Акционное предложение "Бесплатный подарок"

- Описание основных узлов автополива.

- Настроены метрики для аналитики

- Настроены рекламные кампании в Яндекс, Google, Вконтакте и кое-что еще

- Одностраничная посадочная страница адаптивна к мобильным версиям.

Проект делался в рамка программы "Лидогенерация - привлечение клинта под ключ"

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