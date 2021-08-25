Лендинг для ногтевой студии

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Задача:
Разработать landing page для ногтевой студии “NailParadise”
Цели:
-Помочь клиенту узнать о ногтевой студии
-Помочь клиенту узнать об услугах студии
-Помочь клиенту узнать о стоимости услуг
-Помочь клиенту узнать о мастерах студии
-Помочь клиенту оценить профессионализм мастеров
-Помочь клиенту записаться на маникюр/педикюр
Сделано:
-Разработан дизайн лендинга
-Проработан блок с информацией о студии
-Проработан блок с информацией о мастерах
-Проработаны блоки с информацией об услугах и их стоимости
-Проработан блок с формой заявки
-Проработан блок контактов, добавлена карта
-Проработана страница 404