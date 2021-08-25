Лендинг для ногтевой студии

Задача:

Разработать landing page для ногтевой студии “NailParadise”

Цели:

-Помочь клиенту узнать о ногтевой студии

-Помочь клиенту узнать об услугах студии

-Помочь клиенту узнать о стоимости услуг

-Помочь клиенту узнать о мастерах студии

-Помочь клиенту оценить профессионализм мастеров

-Помочь клиенту записаться на маникюр/педикюр

Сделано:

-Разработан дизайн лендинга

-Проработан блок с информацией о студии

-Проработан блок с информацией о мастерах

-Проработаны блоки с информацией об услугах и их стоимости

-Проработан блок с формой заявки

-Проработан блок контактов, добавлена карта

-Проработана страница 404