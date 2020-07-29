Лендинг для оплаты Чартер-клуб

Клиент пришел с интересным запросом:

Необходимо сделать оплату по сумме, которую пользователь ВВОДИТ САМ.

Используя стандартный инструментарий Tilda, выполнить задачу было невозможно.

Однако решение было найдено!

- С помощью собственного JS-кода реализован пользовательский ввод суммы оплаты

- Создан уникальный дизайн каждой секции в ZeroBlock

- Выполнена работа над изображениями с помощью AdobePhotoshop

- Оптимизирована графика, чтобы лендинг быстрее загружался

- Проведена базовая SEO-оптимизация

- Сайт адаптирован под все устройства: пк, планшет, мобильный телефон

- Подключены формы с защитой от пустого и неправильного ввода

- Подключена CRM-система, куда приходят все данные по заявкам

- Подключена оплата через Сбербанк (выбранный клиентом способ)