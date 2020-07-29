Лендинг для оплаты Чартер-клуб

Клиент пришел с интересным запросом:
Необходимо сделать оплату по сумме, которую пользователь ВВОДИТ САМ.
Используя стандартный инструментарий Tilda, выполнить задачу было невозможно.
Однако решение было найдено!
- С помощью собственного JS-кода реализован пользовательский ввод суммы оплаты
- Создан уникальный дизайн каждой секции в ZeroBlock
- Выполнена работа над изображениями с помощью AdobePhotoshop
- Оптимизирована графика, чтобы лендинг быстрее загружался
- Проведена базовая SEO-оптимизация
- Сайт адаптирован под все устройства: пк, планшет, мобильный телефон
- Подключены формы с защитой от пустого и неправильного ввода
- Подключена CRM-система, куда приходят все данные по заявкам
- Подключена оплата через Сбербанк (выбранный клиентом способ)