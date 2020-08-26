Лендинг для продажи часов

Задача

- Сделать сайт для продажи одного товара с

подвязкой корзины

- Лендинг до 18 блоков в котором

показано главное по услуге

- Сделать сайт который будет понятен

для всех

Был разработан адаптивный дизайн

под компьютер, так и под мобильное устройство

- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+

В итоге сайт состоит из 9 блоков,

не учитывая меню и подвал

Стоимость проекта 30$

+ Поддержка

- Был разработан адаптивный дизайн

под компьютер, так и под мобильное устройство

- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+

- Был раработан адаптивный дизайн

под компьютер, так и под мобильное устройство

- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+