Лендинг для продажи часов

Задача
- Сделать сайт для продажи одного товара с
подвязкой корзины
- Лендинг до 18 блоков в котором
показано главное по услуге
- Сделать сайт который будет понятен
для всех
Был разработан адаптивный дизайн
под компьютер, так и под мобильное устройство
- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+
В итоге сайт состоит из 9 блоков,
не учитывая меню и подвал
Стоимость проекта 30$
+ Поддержка
- Был разработан адаптивный дизайн
под компьютер, так и под мобильное устройство
- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+
- Был раработан адаптивный дизайн
под компьютер, так и под мобильное устройство
- Основные посетители мужчины и женщины 13 лет+