Лендинг для продажи масок

Добавлена
2 года назад
84 просмотра
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Задача: разработать простой и информативный лендинг для ознакомления пользователя с продукцией, сверстать его и посадить на ModX

Бюджет: 15 000 руб.

Было сделано:

- анализ конкурентов

- разработка фирменного стиля

- изучение аудитории

- настройка редактирования блоков из админки

- подключение и анализ статистики