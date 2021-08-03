Лендинг для продажи масок

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: разработать простой и информативный лендинг для ознакомления пользователя с продукцией, сверстать его и посадить на ModX
Бюджет: 15 000 руб.
Было сделано:
- анализ конкурентов
- разработка фирменного стиля
- изучение аудитории
- настройка редактирования блоков из админки
- подключение и анализ статистики