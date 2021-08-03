Лендинг для продажи масок

Задача: разработать простой и информативный лендинг для ознакомления пользователя с продукцией, сверстать его и посадить на ModX

Бюджет: 15 000 руб.

Было сделано:

- анализ конкурентов

- разработка фирменного стиля

- изучение аудитории

- настройка редактирования блоков из админки

- подключение и анализ статистики