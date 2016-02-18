Лендинг для продажи сварочного оборудования от про

Ссылка на сайт: svarka26.ru
Задача
Создать лендинг для продажи сварочных аппаратов.
Решение
Был разработан современный и лаконичный дизайн без излишеств.
В разделе «Продукция» сравниваются основные параметры каждого аппарата в удобной табличной форме.
Преимущества покупки у данного производителя были выделены в отдельном блоке.
Также был сверстан каталог для скачивания с подробными техническими характеристиками и ценами на аппараты.
Целевые действия:
сбор телефонной базы потенциальных покупателей
сбор базы e-mail для последующей рассылки коммерческих предложений
Сайт за короткое время вышел в топ 5 результатов в поисковиках по ключевым фразам «Сварочные аппараты» и «Сварочное оборудование» в регионе.