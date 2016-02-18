Лендинг для продажи сварочного оборудования от про

Ссылка на сайт: svarka26.ru

Задача

Создать лендинг для продажи сварочных аппаратов.

Решение

Был разработан современный и лаконичный дизайн без излишеств.

В разделе «Продукция» сравниваются основные параметры каждого аппарата в удобной табличной форме.

Преимущества покупки у данного производителя были выделены в отдельном блоке.

Также был сверстан каталог для скачивания с подробными техническими характеристиками и ценами на аппараты.

Целевые действия:

сбор телефонной базы потенциальных покупателей

сбор базы e-mail для последующей рассылки коммерческих предложений

Сайт за короткое время вышел в топ 5 результатов в поисковиках по ключевым фразам «Сварочные аппараты» и «Сварочное оборудование» в регионе.