Лендинг для свадебного фотографа

Минималистичный лендинг с применением тематических свадебных цветовых решений. Все элементы согласованы по гамме с фото, динамичный графический ряд.

Сайт адаптирован для различных устройств, имеются галереи изображений, наглядный порядок работы с клиентом, а так же блок контактных данных с переходом по прямым ссылкам (на данный момент пустые). Построен на Zero-block с созданием собственного дизайна без использования шаблонов, часть элементов разработана в AdobePhotoshop.

Работа для себя, любые совпадения с реальными данными случайны.

Ссылка на страницу: http://elenakarasyova.tilda.ws/weddingphoto