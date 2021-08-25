Лендинг для туристического агентства

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Задача:
- Разработать лендинг-страницу с авторским туром в Австралию для туристического агенства
Цель:
- Помочь клиенту узнать, что он попал на страницу тура
- Помочь клиенту узнать об Австралии
- Помочь клиенту узнать об агенстве
- Помочь человеку узнать подробнее о туре
- Помочь человеку узнать о гиде
- Помочь человеку связаться с агенством
Сделано:
- Разработан лендинг для авторского тура
- Дана ключевая информация о стране
- Добавлена информация о туре и агентстве
- Проработана программа тура
- Добавлены виды Австралии
- Добавлена форма для заявки
- Проработана страница 404
- Добавлен параллакс эффект на первом блоке
- Настроено Бахов SEO для фото-контента
- Подключены: домен, фавикон, сбор данных в CRM-систему, Telegram и электронную почту