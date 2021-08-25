Лендинг для туристического агентства

Задача:

- Разработать лендинг-страницу с авторским туром в Австралию для туристического агенства

Цель:

- Помочь клиенту узнать, что он попал на страницу тура

- Помочь клиенту узнать об Австралии

- Помочь клиенту узнать об агенстве

- Помочь человеку узнать подробнее о туре

- Помочь человеку узнать о гиде

- Помочь человеку связаться с агенством

Сделано:

- Разработан лендинг для авторского тура

- Дана ключевая информация о стране

- Добавлена информация о туре и агентстве

- Проработана программа тура

- Добавлены виды Австралии

- Добавлена форма для заявки

- Проработана страница 404

- Добавлен параллакс эффект на первом блоке

- Настроено Бахов SEO для фото-контента

- Подключены: домен, фавикон, сбор данных в CRM-систему, Telegram и электронную почту