Лендинг для зоопсихолога

Разработали дизайн сайта для зоопсихолога. Клиентке нужен был лендинг, чтобы рассказать о своих услугах, ответить на частые вопросы. Главная его цель — собирать заявки. Фирменный цвет — розовый.

Прототип

Мы хотели сделать лендинг понятным для клиентов. Поэтому в нем только самое важное: информация о клиентке, FAQ, отзывы и форма для записи.

Иллюстрации

Сайты конкурентов серьезные. Мы хотим показать, что обращаться к зоопсихологу — не страшно. Поэтому добавляем иллюстрации с котятами. Они не только милые, но и подходят к контенту по смыслу.

Шрифт и цвета

По просьбе клиентки используем на сайте розовый цвет. Для акцента выбрали контрастный желтый. Шрифт Jost легко читается и имеет много начертаний. Он простой и минималистичный, поэтому отлично вписался в дизайн.

Отзывы

Добавили отзывы клиентов. Так мы повышаем лояльность к зоопсихологу. Показываем на примере реальных людей, как им помогли консультации.

Форма для заявок

На заполнение формы у посетителей сайта уйдет меньше минуты. Это увеличит конверсию. При этом клиентка получит всю необходимую информацию.

Итог

Создали дизайн сайта за два дня. Затем согласовали работу с клиенткой и внесли минимальные правки. В стоимость входит три итерации правок, это помогает сделать лендинг идеальным для вас.

Мы создаём сайты под ключ: делаем дизайн, переносим на Тильду и настраиваем базовую SEO-оптимизацию.