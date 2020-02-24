Лендинг пейдж на заказ

Мастер-класс с Олегом Торбосовым в Кишиневе в 2019 году. Именно для этого мероприятия необходимо было разработать лендинг пейдж по заказу Клуба Молодых Бизнесменов (КМБ Молдовы. Разработка landing page с адаптивным дизайном была выполнена в срок. Были внедрены необходимые кнопки и формы обратной связи. Структура лендинга позволяет познакомиться со спикером, ознакомиться с программой мастер-класса и ценами, быстро пройти регистрацию и задать вопрос посредством формы обратной связи. На выходе заказчик получил простое решение, которое позволило на этот мастер-класс собрать максимальное количество гостей и участников.