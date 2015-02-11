Лендинг по продаже авторских киев

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В моей работе всякие клиенты бывают. В этот раз удалось поработать с мастером, который изготавливает кии для профессиональных игроков в бильярд. У него заказывали даже некоторые известные медийные личности, такие как Розенбаум и группа Лесоповал.
Если вы любите бильярд и у вас есть от 30 до 200 тысяч на крутой кий, обращайтесь ко мне, я вас сведу))
Ссылка на лендинг ниже.
Хотите себе качественный лендинг? Пишите мне и заказывайте.