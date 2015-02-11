Лендинг по продаже авторских киев

В моей работе всякие клиенты бывают. В этот раз удалось поработать с мастером, который изготавливает кии для профессиональных игроков в бильярд. У него заказывали даже некоторые известные медийные личности, такие как Розенбаум и группа Лесоповал.

Если вы любите бильярд и у вас есть от 30 до 200 тысяч на крутой кий, обращайтесь ко мне, я вас сведу))

Ссылка на лендинг ниже.

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