Лендинг по продаже авторских киев

Добавлена
9 лет назад
191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В моей работе всякие клиенты бывают. В этот раз удалось поработать с мастером, который изготавливает кии для профессиональных игроков в бильярд. У него заказывали даже некоторые известные медийные личности, такие как Розенбаум и группа Лесоповал. 

Если вы любите бильярд и у вас есть от 30 до 200 тысяч на крутой кий, обращайтесь ко мне, я вас сведу)) 

Ссылка на лендинг ниже.

http://royalcue.ru/

Хотите себе качественный лендинг? Пишите мне и заказывайте.