Лендинг по продаже Экшн Камер+Воронка продаж

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках проекта было сделано :
- Уникальный дизайн
- Анимация на сайте
- Адаптивный под 3 вида экранов
- Настройка целей в Я.Метрике
- Подключен скрипт чата с оператором колл центра
- Настроена форма заказа на оповещение путем смс, mail
- Составлен скрипт первой презентации и вывода на покупку
- Подключена AMO CRM и script desinger
Цель достигнута!