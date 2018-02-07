Лендинг по продаже Экшн Камер+Воронка продаж

В рамках проекта было сделано :

Уникальный дизайн

Анимация на сайте

Адаптивный под 3 вида экранов

Настройка целей в Я.Метрике

Подключен скрипт чата с оператором колл центра

Настроена форма заказа на оповещение путем смс, mail

Составлен скрипт первой презентации и вывода на покупку

Подключена AMO CRM и script desinger

В целом проект разрабатывался для минимального участия в его администрировании.

Цель достигнута!