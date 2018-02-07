Лендинг по продаже Экшн Камер+Воронка продаж

Добавлена
6 лет назад
163 просмотра
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   В рамках проекта было сделано :

  • Уникальный дизайн
  • Анимация на сайте
  • Адаптивный под 3 вида экранов
  • Настройка целей в Я.Метрике
  • Подключен скрипт чата с оператором колл центра
  • Настроена форма заказа на оповещение путем смс, mail
  • Составлен скрипт первой презентации и вывода на покупку
  • Подключена AMO CRM и script desinger
В целом проект разрабатывался для минимального участия в его администрировании. 

Цель достигнута!