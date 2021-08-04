Лендинг по продаже товара

Обычный одностраничный сайт с целью продажи популярного товара. Подобных страниц много, которые продают

именно этот товар. Отличием от других может быть лишь в УТП (уникальном

торговом предложении). В нашем случае это невысокая цена, возможность получить

скидку во время акции, приобрести вторую колонку еще по низкой цене и

получить подарок - часы. Первый блок состоит из обложки с фоном темного цвета, заголовком, подзаголовком, изображениями разных

цветов колонки и двумя кнопками разного цвета - "Сделать заказ" и

"Консультация". При нажатии на кнопку Сделать заказ сбоку выходит

попап, который будет выходить и при всех подобных кнопках на сайте (всего их

4). И вторая кнопка также вызывает попап сбоку, но эта кнопка единственная на

сайте и форма поменьше. Вот основная форма заказа, которая будет выходить только сбоку, встраивать в саму страницу не было смысла.

Как видим, сверху название товара, фотография и ниже форма, включающая, кроме

контактных данных покупателя, также конкретный цвет товара и количество. Вторая форма. Она поменьше, но это ни о чем не говорит, потому что на сайте нет никакой информации о форме

оплаты и условиях доставки, которые могут быть интересны покупателю и он

непременно перезвонит. Конечно, можно было бы и добавить подобную информацию на

сайт сразу и это несложно, но мы решили остановиться на данном варианте. Второй блог - это блок, подчеркивающий преимущества товара, которые все перечислены с использованием

специальных иконок. Фотография взята из платного сайта, сделан фотомонтаж,

добавлены две разного цвета колонки, произведена легкая темная заливка для

лучшего восприятия белых букв на описаниях. Следующий, третий, блок - это блок с описанием характеристик товара слева и с изображением товара справа,

где указывается, что идет акция - снижение цены на 50%. Четвертый блок является продолжением предыдущего, содержит в себе призыв, таймер окончания акции и

кнопку для формы заказа. Пятый блок - это уже основное УТП - подарок, наручные часы. Изображение слева, призыв совершить

получить подарок, соответственно, сделать заказ - слева. Также дано описание

часов и третья кнопка для вызова формы заказа. Шестой блок - это просто 8 движущихся изображений с товаром Предпоследний блок состоит из двух - изображения с акцией о снижении цены при приобретении второго товара

и блока с кнопкой вызова формы заказа. И, наконец, подвал, в котором, естественно, можно указать все свои данные - название фирмы, контакты,

адрес, юридические реквизиты и т.д.