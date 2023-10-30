Лендинг ремонт квартир
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг под рекламу под ключ.
Этапы: прототип со структурой, дизайн, верстка на Тильде, технические и сео настройки.
Раскрыты основные услуги во всплывающем окне, добавлены лид-магниты, раскрыты кейсы выполненных работ, уникальные преимущества и полезные факты о компании.
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