Лендинг ремонт квартир

Лендинг под рекламу под ключ.

Этапы: прототип со структурой, дизайн, верстка на Тильде, технические и сео настройки.

Раскрыты основные услуги во всплывающем окне, добавлены лид-магниты, раскрыты кейсы выполненных работ, уникальные преимущества и полезные факты о компании.



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