Лэндинг с админкой

🚀 Express.js Лендинг с Админкой и Telegram-уведомлениями

Простое одностраничное приложение с формой заявок, защищенной админ-панелью и мгновенными уведомлениями в Telegram

🔥 Ключевые особенности

📋 Форма заявки

Валидация данных + маска телефона ( +7 (XXX) XXX-XX-XX )

Асинхронная отправка на сервер

Toaster-уведомления (кастомная реализация)

🤖 Интеграции

Мгновенные уведомления в Telegram

Резервное сохранение в JSON (на случай сбоев)

🔐 Админ-панель

Авторизация через сессии

Просмотр всех заявок

Защищенные роуты

🛠 Технологии

Backend Frontend Дополнительно Node.js Чистый HTML/CSS express-session Express.js Vanilla JavaScript node-telegram-bot-api FS (JSON storage)