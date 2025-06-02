Лэндинг с админкой

🚀 Express.js Лендинг с Админкой и Telegram-уведомлениями
Простое одностраничное приложение с формой заявок, защищенной админ-панелью и мгновенными уведомлениями в Telegram
🔥 Ключевые особенности
📋 Форма заявки
Валидация данных + маска телефона (
+7 (XXX) XXX-XX-XX)
Асинхронная отправка на сервер
Toaster-уведомления (кастомная реализация)
🤖 Интеграции
Мгновенные уведомления в Telegram
Резервное сохранение в JSON (на случай сбоев)
🔐 Админ-панель
Авторизация через сессии
Просмотр всех заявок
Защищенные роуты
🛠 Технологии
Backend Frontend Дополнительно Node.js Чистый HTML/CSS express-session Express.js Vanilla JavaScript node-telegram-bot-api FS (JSON storage)