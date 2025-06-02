Лэндинг с админкой

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🚀 Express.js Лендинг с Админкой и Telegram-уведомлениями

Простое одностраничное приложение с формой заявок, защищенной админ-панелью и мгновенными уведомлениями в Telegram

🔥 Ключевые особенности

📋 Форма заявки

  • Валидация данных + маска телефона (+7 (XXX) XXX-XX-XX)

  • Асинхронная отправка на сервер

  • Toaster-уведомления (кастомная реализация)

🤖 Интеграции

  • Мгновенные уведомления в Telegram

  • Резервное сохранение в JSON (на случай сбоев)

🔐 Админ-панель

  • Авторизация через сессии

  • Просмотр всех заявок

  • Защищенные роуты

🛠 Технологии

Backend Frontend Дополнительно Node.js Чистый HTML/CSS express-session Express.js Vanilla JavaScript node-telegram-bot-api FS (JSON storage)