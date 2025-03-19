Лендинг салона красоты

💄 Создание стильного лендинга для салона красоты

Я разработала современный и привлекательный лендинг для салона красоты, который подчеркивает его уникальность и привлекает новых клиентов.

✅ Что было сделано?

Дизайн и визуальный стиль : Подобраны элегантные цвета, шрифты и изображения, создающие атмосферу уюта и профессионализма.

Адаптивность : Сайт отлично работает на смартфонах, планшетах и компьютерах.

Функциональные блоки : Каталог услуг с описанием и ценами Форма онлайн-записи Галерея работ мастеров Контакты и карта для удобного поиска Интеграция с соцсетями : Добавлены кнопки для быстрого перехода в Instagram, WhatsApp и другие мессенджеры.



💡 Результат: Лендинг получился стильным, удобным и эффективным. Теперь салон получает больше клиентов благодаря удобной записи онлайн и привлекательному дизайну!

📢 Готова создать лендинг и для вашего бизнеса! Обсудим детали? 🚀