Лендинг салона красоты

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месяц назад
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💄 Создание стильного лендинга для салона красоты

Я разработала современный и привлекательный лендинг для салона красоты, который подчеркивает его уникальность и привлекает новых клиентов.

Что было сделано?

  • Дизайн и визуальный стиль: Подобраны элегантные цвета, шрифты и изображения, создающие атмосферу уюта и профессионализма.

  • Адаптивность: Сайт отлично работает на смартфонах, планшетах и компьютерах.

  • Функциональные блоки:

    • Каталог услуг с описанием и ценами

    • Форма онлайн-записи

    • Галерея работ мастеров

    • Контакты и карта для удобного поиска

    • Интеграция с соцсетями: Добавлены кнопки для быстрого перехода в Instagram, WhatsApp и другие мессенджеры.

💡 Результат: Лендинг получился стильным, удобным и эффективным. Теперь салон получает больше клиентов благодаря удобной записи онлайн и привлекательному дизайну!

📢 Готова создать лендинг и для вашего бизнеса! Обсудим детали? 🚀