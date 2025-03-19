Лендинг салона красоты

💄 Создание стильного лендинга для салона красоты
Я разработала современный и привлекательный лендинг для салона красоты, который подчеркивает его уникальность и привлекает новых клиентов.
✅ Что было сделано?
Дизайн и визуальный стиль: Подобраны элегантные цвета, шрифты и изображения, создающие атмосферу уюта и профессионализма.
Адаптивность: Сайт отлично работает на смартфонах, планшетах и компьютерах.
Функциональные блоки:
Каталог услуг с описанием и ценами
Форма онлайн-записи
Галерея работ мастеров
Контакты и карта для удобного поиска
Интеграция с соцсетями: Добавлены кнопки для быстрого перехода в Instagram, WhatsApp и другие мессенджеры.
💡 Результат: Лендинг получился стильным, удобным и эффективным. Теперь салон получает больше клиентов благодаря удобной записи онлайн и привлекательному дизайну!
📢 Готова создать лендинг и для вашего бизнеса! Обсудим детали? 🚀