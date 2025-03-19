Лендинг турагенства

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месяц назад
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🏔️ Создание лендинга для турагентства в Карпатах

Я разработала эффективный и вдохновляющий лендинг для турагентства, который помогает привлекать путешественников в Карпаты.

Что было сделано?

  • Атмосферный дизайн: Подобраны природные цвета, качественные фото Карпат, создающие ощущение уюта и приключений.

  • Адаптивность: Лендинг отлично отображается на всех устройствах – смартфонах, планшетах, компьютерах.

  • Функциональные блоки:

    • Описание туров и экскурсий с детальной программой

    • Галерея живописных мест Карпат

    • Отзывы довольных туристов

    • Форма бронирования и обратной связи

    • Карта и контакты для удобной навигации

  • Интеграция с соцсетями и мессенджерами: Упрощена коммуникация через WhatsApp, Viber, Telegram.

💡 Результат: Лендинг получился ярким, информативным и удобным, а главное – вдохновляет на путешествия и помогает агентству привлекать новых клиентов!

📢 Готова создать лендинг и для вашего бизнеса! Обсудим детали? 🚀