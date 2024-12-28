Лендинги для строительной компании "Дворец РФ"

https://constanta.castle-rf.ru/
https://zavidovo.castle-rf.ru/
Разработаны и натянуты два лендинга на платформу WordPress для строительной компании "Дворец РФ", с учетом всех требований клиента и акцента на удобство управления контентом.
Адаптивность: лендинги корректно отображаются и работают на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.
Форма обратной связи:
Полностью настроена отправка сообщений на почту администратора.
Реализован удобный интерфейс для ввода данных.
Редактируемое портфолио: администратор может самостоятельно добавлять, удалять и изменять проекты через удобную админ-панель.
Полное редактирование: все текстовые блоки, изображения и элементы интерфейса легко редактируются через WordPress.