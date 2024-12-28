Лендинги для строительной компании "Дворец РФ"

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4 месяца назад
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https://constanta.castle-rf.ru/

https://zavidovo.castle-rf.ru/

Разработаны и натянуты два лендинга на платформу WordPress для строительной компании "Дворец РФ", с учетом всех требований клиента и акцента на удобство управления контентом.

  • Адаптивность: лендинги корректно отображаются и работают на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.

  • Форма обратной связи:

    • Полностью настроена отправка сообщений на почту администратора.

    • Реализован удобный интерфейс для ввода данных.

  • Редактируемое портфолио: администратор может самостоятельно добавлять, удалять и изменять проекты через удобную админ-панель.

  • Полное редактирование: все текстовые блоки, изображения и элементы интерфейса легко редактируются через WordPress.