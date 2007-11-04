Лестест - Лесная сертификация, консалтинг

http://lestest.net/

«ЛЕСТЕСТ» является неправительственной, некоммерческой организацией, специализирующейся на предоставлении услуг по сертификации в лесном секторе. ЛЕСТЕСТ образован в 1995 году. Основное направление деятельности LESTEST – внедрение независимых систем сертификации.

На сайте расположены документы относящиеся к деятельности по лесной сертификации в таких системах, как FSC (ЛПС), LT (VLT в рамках инициативы FLEGT, ФЛЕГ), резюме отчетов компаний, прошедших сертификацию. Разработка процедур, систем качества. Консалтинг в лесном секторе. Разработка систем лесоуправления.