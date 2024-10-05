Личный сайт для турецкого эстетиста

В рамках этого проекта был создан персональный сайт для профессионального турецкого эстетиста. Построенный на WordPress, он демонстрирует опыт и услуги, предлагаемые эстетистом. Сайт сфокусирован на создании элегантного, чистого дизайна, отражающего высокие стандарты индустрии красоты.



Ключевые особенности включают:

Обзор услуг: Подробное описание эстетических процедур, включая уход за кожей, процедуры для лица и тела.

Многоязычная поддержка: Сайт доступен на турецком и английском языках для более широкой аудитории.

При разработке сайта использовался подход, ориентированный на мобильные устройства, что обеспечивает его бесперебойную работу на всех устройствах. Кроме того, сайт был оптимизирован для поисковых систем (SEO), чтобы привлечь потенциальных клиентов и повысить видимость в Интернете.