Личный сайт художников-дизайнеров сестер Ланцута
Добавлена319 просмотров
16 лет назад
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Дата реализации: сентябрь 2007
Выполнено:
1) Разработка фирменного стиля, цветовой палитры
2) Оригинальный дизайн 1 и 2-го разделов
3) Порезка и верстка
4) Установка и настройка + оригинальные темы Coppermine Photo Gallery
5) Flash-элементы
6) Локализация rus|eng
6) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков
7) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента
Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript