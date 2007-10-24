Личный сайт художников-дизайнеров сестер Ланцута

Добавлена
16 лет назад
319 просмотров
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http://lantsuta.in.ua

Дата реализации: сентябрь 2007

Выполнено:

1) Разработка фирменного стиля, цветовой палитры

2) Оригинальный дизайн 1 и 2-го разделов

3) Порезка и верстка

4) Установка и настройка + оригинальные темы Coppermine Photo Gallery

5) Flash-элементы

6) Локализация rus|eng

6) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков

7) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента

Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript