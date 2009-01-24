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Сайт игрового сервера Lineage II.

Lineage II предлагает лучшим в мире игрокам в многопользовательские сетевые RPG игры не имеющий себе равных игровой опыт вместе с потрясающей системой PvP сражений на фоне множества удивительных созданий, воинствующих кланов, осад замков и бесконечно развивающегося фэнтези мира.