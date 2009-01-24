Lineage II
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Добавлена151 просмотр
15 лет назад
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Сайт игрового сервера Lineage II.
Lineage II предлагает лучшим в мире игрокам в многопользовательские сетевые RPG игры не имеющий себе равных игровой опыт вместе с потрясающей системой PvP сражений на фоне множества удивительных созданий, воинствующих кланов, осад замков и бесконечно развивающегося фэнтези мира.