List-of-paintings

Добавлена
7 месяцев назад
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example.png

В данном проекте использовался следующий стек технологий:

  • React + React Router Dom + Redux Toolkit + Vite

  • ESLint + Prettier

  • TypeScript

  • Для удобства запросов на сервер используется axios

  • Для работы с формами используется formik, yup

  • Для назначения id используется uuid

Ссылка на GitHub Pages: https://dve1997.github.io/list-of-paintings/

Структура проекта:

  • app - раздел, относящийся ко всему приложению

  • processes - раздел, относящийся к нескольким страницам

  • pages - раздел, относящийся к странице

  • widgets - раздел, относящийся к набору компонентов с логическим отображением

  • features- раздел, относящийся к набору функция логики компонентов

  • entities - раздел, относящийся к набору функциональной логики элементов

  • shared - раздел, относящийся к общим сущностям приложения