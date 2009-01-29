Лизенко Михаил (Mishalee)

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
314 просмотров
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http://mishalee.com.ua

Посмертный сайт дизайнера и идейного вдохновителя студии «Винтаж». Сайт посвещен его годовшине смерти, на нем выложены его работы и фотографии, и много информации которую он писал или которую писали о нем.