Лизенко Михаил (Mishalee)
Сайты «под ключ»
Добавлена314 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посмертный сайт дизайнера и идейного вдохновителя студии «Винтаж». Сайт посвещен его годовшине смерти, на нем выложены его работы и фотографии, и много информации которую он писал или которую писали о нем.