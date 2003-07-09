LogiTrack - Сервис для отслеживания водителей и оптимизации логистики

LogiTrack — это современное решение для логистических компаний, позволяющее в режиме реального времени отслеживать местоположение водителей, оптимизировать маршруты и повышать эффективность доставки.

Ключевые возможности:

GPS-мониторинг в реальном времени: Точное определение местоположения водителей и транспортных средств, что обеспечивает прозрачность и контроль над процессом доставки.(ul.su)

Оптимизация маршрутов: Автоматическое построение наиболее эффективных маршрутов с учетом текущей дорожной ситуации, что сокращает время в пути и снижает расходы на топливо.

Электронный документооборот: Возможность обмена документами между водителями и диспетчерами через мобильное приложение, ускоряя процесс оформления и снижая бумажную нагрузку.(ul.su)

Аналитика и отчеты: Сбор и анализ данных о работе водителей, включая время в пути, количество остановок и расход топлива, что помогает в принятии обоснованных управленческих решений.