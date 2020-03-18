LUKOIL Card design

Клиент

«ЛУКОЙЛ» – российская нефтяная компания. Основные виды деятельности компании – операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов. Торговая марка «Лукойл» – один из двух российских брендов (наряду с «Балтикой»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2007 года британской газетой Financial Times. Несмотря на локализацию своей деятельности сетью АЗС, компания продвигает свои продукты через разные сегменты рекламы, одним из которых является сеть интернет

Деятельность

User experience

Дизайн веб сайта

Задача

Переосмыслить и переработать подход к вовлечению пользования системой лояльности с помощью карт «ЛУКОЙЛ» и фирменным приложением контроля расходов и зачисления бонусных балов, в современном стиле, выделив основные аспекты, преимущества компании и выгодные условия спецпредложения вне рамок локализированных сегментов.

Инфокоммуникация

Лояльность – каждая миля пробега – это полученный балл для ваших целей

Создали структуру сайта с учетом юзабилити крупнейших банков , и финансовых сфер, переработали фирменный стиль и логотип компании, улучшили навигацию и поиск основному сайту

Заключение

Разработали полноценный дизайн концепт сайта, подчеркивающий фирменный стиль и преображение интернет представления транснациональной нефтяной компании в современный и удобный для пользования вид. Проект создавался в рамках представления дизайна промо-сайта публике.