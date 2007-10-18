http://www.mark-levinson.ru/

Многие аудиофилы считают компанию Mark Levinson Audio Systems символом истинного High End. Не так много компаний в истории High End Audio, которые имели бы столь высокую и непререкаемую репутацию. Все высококлассные усилители в мире по привычке сравниваются с Mark Levinson № 33 Reference Mono Power Amplifier — настоящей легендой High End, эталоном для всех остальных.